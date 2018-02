Räkna med rekordhöga elpriser under nästa vecka

Senast vi hade högre elpriser än så var i januari 2013, enligt elbolaget Bixias elprisrapport.

Anledningen är i första hand den kalla högtrycksrygg från norr som är på väg in över oss och beräknas dröja sig kvar till slutet av nästa vecka.

Under denna vecka beräknas elpriset hamna på drygt 30 öre per kWh i snitt, för att under nästa vecka stiga till drygt 46 öre. En ökning med 50 procent.

– Högtrycksryggen som tar sig in under den här veckan ger kallare väder och därmed stiger elanvändningen. Högtryck innebär också att vinden är svagare, vilket sänker vindkraftsproduktionen, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.