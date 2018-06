Även efter den 30 juni går det att lösa in de gamla sedlarna. Riksbanken tar emot alla sedlar oavsett hur gamla de är, men då mot en avgift på hundra kronor. För att lösa in sedlar hos Riksbanken måste man fylla i en ansökan, antingen på webben eller på en blankett. Där ska man bland annat beskriva hur man har fått sedlarna.

Enligt Riksbanken har ogiltiga sedlar till ett värde av 3,9 miljarder kronor fortfarande inte lämnats in.

Kunder hos Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB samt Swedbank och Sparbankerna har tillgång till insättningstjänsten via automaterna.

Sedan snart ett år tillbaka går de gamla 100- och 500-kronorssedlarna inte längre att handla för. Men fram till och med den 30 juni kan man sätta in pengarna på sitt bankkonto genom ett bankkontor eller en insättningsautomat.

Ogiltiga sedlar till ett värde av nästan fyra miljarder kronor har fortfarande inte lämnats in, enligt Riksbanken. Till och med den 30 juni kan du sätta in gamla 100- och 500-kronorssedlar på banken eller i insättningsautomater.

Sista chansen att lösa in gamla sedlar – miljarder saknas

