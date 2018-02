Ännu en anrik butik överger cityhandeln

Nu står det även klart att Baguelle väskboutique på Smedjegatan lägger ner. Just nu pågår försäljning av lokalerna, uppger Jönköpings-Posten (betalvägg) .

Som JKPG News under början av 2018 har ett flertal butiker och restauranger den senaste tiden valt att lämna området kring Smedjegatan och Lantmätargränd. På kort tid har Teliabutiken och Kahls försvunnit från Lantmätargränd. Samtidigt har restaurangkedjan Wrapped burrito bar valt att lägga ned sin verksamhet på Smedjegatan.

