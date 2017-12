Citybutik slår igen: ”Har skrämt besökare”

Butiken More than phones har varit i blåsvädret vid ett flertal tillfällen och fått kritik för sina envisa försäljare som stått på gatan och marknadsfört sina produkter. Flera kunder har uppgett att de känt sig antastade och lurade. Butiken har även flera anmälningar på sig.

Nu stänger butiken ner sin verksamhet på Smedejgatan i Jönköping.

– More than phones har skrämt iväg besökare och jag är övertygad om att Smedjegatan kommer öka ännu mer i besöksantal under 2018 nu när de försvinner, säger Jesper Steén, vd för Jönköping City, till JP.se.

Han tillägger att det såklart är tråkigt när butiker försvinner från city men att More than phones affärsmodellen har varit tveksam.

– Om människor känner sig påhoppade på gatan, är rädda eller oroliga så är det inte bra för Jönköping som stadskärna, säger Steén till tidningen.

Vad som kommer hända i butikslokalerna på Smedjegatan efter årsskiftet är fortfarande oklart.