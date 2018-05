30 maj

Harrys i stor utesatsning

Harrys har nu startat igång arbetet med att bygga sina nya uteservering.

Enligt uppgifter till Cityspanaren blir det en helt ny anläggning med nya fönster, tak och helt nya möbler.

Uteserveringen beräknas stå klar till midsommar.

29 maj 2018

Här säljs jordgubbar på stan

Just nu säljs holländska jordgubbar för 20 kronor litern vid ett stånd i korsningen Östra storgatan/Borgmästargränd. Den som vill ha svenska gubbar får punga ut lite mer än så länge. Jordgubbar från Finnerödja går i dagsläget på 50 kronor litern.

Storsnackisen: När den röda monsterbilen kom till stan…

Under måndagen gled en exklusiv sportbil, en röd McLaren 570S Spider med 570 hästkrafter in på Jönköpings gator. Bilen fick många förbipasserande att ta fram sin mobilkamera för att fånga bilen på bild. News fick ett snack med Jönköpingsprofilen som kör bilen…

28 maj 2018

Vägarbete på E4 i Jönköping – kökaos väntas

Under de närmaste två veckorna sker beläggningsarbeten på E4 mellan Jönköping och Huskvarna. Under den perioden kommer trafiken på i södergående riktning att vara avstängd och ledas om via av- och påfarterna vid trafikplatserna Ekhagen och A6.

Räkna med att det kommer bli en hel del köer under arbetets gång. Preliminärt ska arbetet vara klart i slutet av vecka 23. Här kan du följa det aktuella trafikläget.

25 maj 2018

Vad händer med tomma Atollenlokalen?

Som News tidigare berättat har Teliabutiken stängt sin butik på Atollen. Telias skyltar har därefter funnits kvar en tid vid lokalen, men nu är det helt tomt i skyltfönstren. Vilka kommer att flytta in härnäst? Tipsa oss gärna om du vet mer!

24 maj 2018

Antikhandel slår upp portarna på Öster

För en tid sedan flyttade Tandvårdsskadeförbundet från sina lokaler på Östra storgatan 70. Nu står det klart att en antikhandel i stället kommer att öppna i lokalerna. Cityspanaren erfar att den nya butiken kan öppna redan till helgen.

Citybutik bommar igen

Inredningskedjan Dimoda stänger sin butik i Sesamgallerian.

23 maj 2018

Biltrafik stoppas på central gata – i fyra månader

Som Cityspanaren tidigare berättat byggs flera nya uteserveringar på Trädgårdsgatan i Jönköping. Det här innebär samtidigt att en del av gatan kommer att vara avstängd för biltrafik under sommaren. Enligt kommunen gäller bilförbudet mellan Nygatan och Skolgatan från slutet av maj till och med september.

22 maj 2018

Nya Jönköpingsbaren får uteservering

Tidigare i år öppnade Bar Flamingo på hörnet Västra storgatan/Kapellgatan på Väster. Nu håller drinkbaren på och förbereder en uteservering med ett 20-tal platser. Enligt delägaren Patric Micaelsson är planen att förlänga känslan från inomhusbaren. Uteserveringen beräknas bli klar till helgen den här veckan.

Här är nya övergångsstället i centrum

På Järnvägsgatan har det ploppat upp ett nytt övergångsställe nära grävarbetet vid Brånebacken, där det nya höghushotellet kommer att byggas. Den senaste tiden har ett fartgupp legat över vägen, men det har nu alltså gjorts om till övergångsställe.

21 maj 2018

Ännu en butik försvinner från Smedjegatan

På måndagen stod det klart att modebutiken Saint Tropez på Smedjegatan lägger ned sin verksamhet efter åtta år. Enligt ägaren Nada Obradovic har beslutet tagits efter en längre tids diskussioner.

18 maj 2018

Här växer stans nya uteserveringar fram

Snart kan Jönköpingsborna njuta av solen på ännu fler uteserveringar på Väster. Utanför Shooters och Pitchers på Trädgårdsgatan förbereds just nu de senaste tillskotten på citykärnans uteserveringskarta.

17 maj 2018

Gata i centrum stängs av för trafik

Nästa vecka är det återigen dags för Jönköpings marknad, med en rad aktiviteter i city under hela helgen. Samtidigt kommer Södra strandgatan att vara avstängd för trafik med start redan på tisdag.

Hela programmet för marknaden hittar du på Jönköping citys hemsida.

16 maj 2018

Här förbereds nya citybutiken

Som News tidigare berättat så kommer klockbutiken Ur & penn att flytta in i nya lokaler på Östra storgatan, där Espresso house tidigare låg. Efter att kafékedjan nu genomfört sin flytt pågår renoveringsarbetet för fullt.

Mexikansk glädje har sommaröppnat på Väster



Nu har tacorestaurangen Pablo på Väster öppnat för säsongen. Krogen, som började som ett spännande Glädjeprojekt bland de anställda, är nu inne på sin andra sommarsäsong.

”Vecka 22 öppnar vi för fullt, det vill säga onsdag–lördag. Lite beroende på väder öppnar vi från 17.00 till sent. Vi har redan smygöppnat lite på fredagar och lördagar, för att vi ska vara redo för anstormningen i sommar”, säger teamet bakom Pablo som också hälsar att planer för en året runt-restaurang finns om sommaren slår väl ut.

15 maj 2018

Anrik Jönköpingsbutik lägger ner

Efter över 40 år har nu ägaren till Wallins fiskaffär på Klostergatan beslutat sig för att lägga ner verksamheten. Enligt uppgifter till Cityspanaren har beslutet tagits högst motvilligt, samtidigt som det ska ha varit nödvändigt. Här kan du läsa hela intervjun med fiskhandlaren Tommy Eskilsson.

Pressbyrån har flyttat in i Teknikmagasinet …

Hade du missat att Pressbyrån flyttat in i Teknikmagasinets tidigare lokal på Östra storgatan? Då är du inte ensam. Etableringen var ganska anonym, men nu är kiosken i full gång.

… och Pressbyrån på väster byter “ägare”

Pressbyrån i korsningen Brunnsgatan/Barnarpsgatan kommer att drivas vidare av nya butiksägare. Enligt uppgifter till Cityspanaren står butiken inför en rejäl nysatsning.

14 maj 2018

Klassiska hamburgerhaket förvandlas till pizzeria

Det står nu klart att Kalles grill på Kortebovägen genomgår en renovering och kommer att göras om till pizzeria. Enligt uppgifter till Cityspanaren kommer det tidigare hamburgerhaket att döpas om till Bymarkens pizzeria med inplanerad premiär i slutet av maj.

13 maj 2018

Atteviks flyttar in på Solåsen

Mekonomen stängde för en tid sedan sin butik på Solåsen i korsningen Bangårdsgatan/Gnejsvägen. Men nu händer det grejer. Nu har Atteviks tagit över lokalerna och flyttar in bilmärket Skoda. Det finns inga uppgifter när öppningen sker, men håll koll inne på Cityspanaren för uppdaterad information.

12 maj 2018

Presentbutiken tar över grannlokal



Butiken Önska som ligger i korsningen Barnarpsgatan/Brunnsgatan växer. Snart tar de över grannlokalen, som Claessons sliperi hade tidigare.

Ståupp-stjärna i stan

Den svenska standup-komikern Anna-Lena Brundin är i stan. På fredagskvällen kom hon till Harrys för en show.

11 maj 2018

Det här händer med klassiska nattklubbslokalen



Lokalen på Barnarpsgatan har haft många olika nattklubbar. Lilla krogen och Ringbaren för att nämna några. Men nu är det slut på det. Enligt uppgifter till Cityspanaren står det nu klart att det blir revisionsbyrån Advisorgruppen som flyttar in i Tositos lokaler.

9 maj 2018

Cityrestaurang bommar igen

Restaurangkedjan Grekiska kolgrillsbaren har valt att lägga ned sin verksamhet i Jönköping. Så sent som i höstas gick medelhavskrogen över i ny regi, då bröderna Zaia tog över.

Anrikt konditori byter ägare

Det klassiska fiket Gustafs konditori i centrala Huskvarna har fått en ny ägare. Jeanette Juneborg, som har drivit konditoriet sedan 2012, ska tillsammans med sin sambo flytta till Nya Zeeland. Den nya ägaren Sophie Vritel-Malaki fick tillträde till lokalen i måndags och håller just nu på att fräscha upp lokalerna inför nystarten. På lördag, den 12 maj, invigs konditoriet i sin nya regi.

Ny skönhetssalong i city

Nyligen öppnade extension- och frisörsalongen ”Hello Bombshell” på Lantmätargränd i centrala Jönköping. Bakom satsningen står Clara Feldt som bland annat synts i den svenska reality-tv-serien ”Svenska Hollywoodfruar”. Här kan du läsa mer om hennes satsning.

8 maj 2018

Hamburgarprinsen bommar igen

Efter knappt fyra år lägger Hamburgarprinsen ned sin restaurang på Västra Storgatan. Här kan du läsa om vem som tar över lokalen och deras nya koncept.

7 maj 2018

HV-ikonen säljer lyxvillan vid Vättern

HV-legendaren David Petrasek, som i dag driver restaurangen El Gordo på Atollen, har sålt sin lyxvilla vid Vättern. Köpeskillingen är inte känd. Utropspris på bostaden var närmare sex miljoner kronor. Huset är bland annat utrustat med ett badrum med jacuzzi, utespa och en bastu.

Bjurfors flyttar

Mäklarfirman Bjurfors, som i dag har sitt kontor på Östra Strandgatan 10, flyttar till nya lokaler i korsningen Klostergatan/Oxtorgsgatan. När inflyttning sker är inte officiellt ännu.

4 maj 2018

Känd fotbollsprofil kliver in i klubbsatsning på Piren

Niclas Tagesson känd fotbollsprofil i kommunen, med ett förflutet som spelare och mångårig tränare i Huskvarna FF, satsar nu på restaurangbranschen. Tillsammans med ägaren Iskander Azizsson och med delvis ny taggad personal ska de nu driva Seaside längst ut på Piren till en ny nivå. Läs mer om Tagessons entré i restaurangvärlden.

2 maj 2018

Citygata stängs av

Med anledning av byggnationen av det nya höghushotellet vid Tändsticksområdet har nu Brånebacken stängts av för trafik. Mer finns att läsa på kommunens hemsida.

27 april 2018

Torparondellen byggs om

Under vecka 18 inleds arbetet med att förnya och förbättra Torparondellen i Jönköping. Under ombyggnadstiden behöver trafiken etappvis ledas om.

23 april 2018

Butikskedja höll invigning

Optikkedjan Direkt Optik har nu invigt sina nya lokaler på Östra storgatan i Jönköping. Här kan du läsa mer och se Mattias Landströms bilder från invigningen.

20 april 2018

Citykafé får nya lokaler

Nu har Espresso house öppnat i sina nya lokaler på Östra storgatan. Med ett nytt koncept vill kafékedjan rikta sig mer mot Jönköpings studenter.