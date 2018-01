I samma byggnad ligger även H&M som snart flyttar in i Sesamhuset längre bort på Östra Storgatan. Detta för att göra plats åt sitt nya koncept H&M Home. Det är inte heller klart vem som tar över lokalerna efter klädkedjan.

Det är Ekblads Fastigheter som äger huset där Espresso House ligger i dag. Ur & penn kommer att ta över halva lokalen, men vilka hyresgäster som flyttar in i den andra delen är fortfarande inte klart enligt fastighetsägaren.

– Vi håller på att byta koncept i alla våra butiker. Asecs-butiken har redan fått det nya konceptet och nu står vi på tur. Det kommer bland annat komma in nya jewelry-märken och sedan blir det lite ny inredning, tillägger hon.

De flyttar in i Espresso Houses gamla lokaler

-----

No more pages to load