Festen: Kulturkalas i city hela helgen

Det är ett stort intresse från olika aktörer i Jönköping. Många vill vara med och visa upp sig under Kulturhelgen. Det kan hända att det läggs till inslag i schemat efter hand.

Under Kulturhelgen flyttar Österängens Konsthall in på Lantmätargränd 4. Här blir det fotoutställning av Angelica Elliot och Street Art-workshop för barn som kan göra sina egna asfalt-stickers. Det blir också upp en pop up-butik med bland annat posters och konstböcker.

– Det finns mycket roligt för barnen under helgen. Bland annat kan de provspela teater tillsammans med Teaterstickorna och bli ansiktsmålade som ett djur, säger Martina.

Under Kulturhelgen kör Teaterstickorna öppna repetitioner av föreställningen Djungelboken i Destinationen. Här blir det många spännande upptåg med musik, dans och humor.

– Josefs Drömrock är en färgsprakande och fartfylld musikal för hela familjen. Den handlar om drömmar, svek och försoning. Musikalen är skriven av den berömda duon Andrew Lloyd Webber och Tim Rice. Ett team som även skrev Phantom of the Opera och Jesus Christ Superstar, berättar Martina Andersson på Jönköping City .

På Hovrättstorget kan man under helgen också få ett smakprov på Josefs Drömrock. En föreställning av Svenska Kyrkan i samarbete med Teaterstickorna. Hela musikalen spelas på Jönköpings Teater under lördagskvällen.

Om vädret tillåter så blir det en del aktiviteter på Hovrättstorget under helgen. Här kommer Skådebanan i Jönköpings län att visa en miniutställning med delar från Majgull Axelssons roman “Jag heter inte Miriam” både lördag och söndag. Syftet är att levandegöra berättelsen om den romska kvinnan Miriam som var fånge i Auschwitz. På torget kommer det att finnas tält och sittplatser så att man kan slå sig ner för diskussion och eftertanke.

– Vi vill blanda in kulturen mer i Jönköping city. Det är väldigt efterfrågat. Vi har märkt att många människor har intresse för det kulturella, berättar Martina.

Konst, foto, dans och teater. Helgen 17–18 mars fylls city med en härlig mix –allt från ansiktsmålning till vernissage. – Detta evenemang är nytt för i år. Under kulturhelgen finns det något som passar alla – gammal som ung, säger Martina Andersson, eventkoordinator på Jönköping City.

