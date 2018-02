Här är kommunens nya cykelsatsning i city

För den som vill finns nu möjligheten att lämna in en intresseanmälan via Jönköpings kommuns webbplats. Hittills har tolv stycken intresseanmälningar kommit in, något som projektansvariga Hanna Säterskog på kommunen är nöjd med.

– Det här cykelgaraget har legat som önskemål hos kommunen sedan 2014 så vi är glada att det snart är färdigt att användas. Vi har under en längre tid letat efter en central placering som den här, med nära anslutning till både resecentrum och centrala arbetsplatser, säger Hanna Säterskog.

En jättestor orange cykel med en lika stor text på garagets yttervägg gör det omöjligt att missa lokalen för den som söker en plats att ställa sin cykel. Förutom förvaring av själva cykeln kommer den som hyr få tillgång till dusch, toalett och förvaringsskåp i samma lokal.

Cykelgaraget delfinansieras av kommunen tillsammans med Naturvårdsverket och väntas stå färdigt i mitten av mars. I samband med invigningen hålls ett öppet hus, då allmänheten välkomnas att besöka garaget. Det exakta datumet för invigningen väntas dyka upp på kommunens webbplats inom kort.