Krogkungens nya humorsatsning – tar eliten till Jönköping

Komikerna som väntas uppträda på Harrys under 2018:

Först ut att att stå på scenen den 17 mars är Peter Wahlbeck. Under samma kväll uppträder även Filip Hjelmer. Därefter övergår standupfesten till ett helnattsfirande av Saint Patrick’s day, med irländsk musik, irländsk öl och mat.

Först upp på scenen blir Peter Wahlbeck och Filip Hjelmer. Någon helg senare kliver Anna-Lena Bergelin upp och under sammanlagt tre lördagar kommer ytterligare en bunt av Sveriges största komiker att uppträda på Harrys. Om de första uppträdandena går hem är Espesets plan att fortsätta med att ta hit de bästa komikerna. Johan Glans är en av giganterna som Espen hoppas få hit under året.

Den framgångsrike krögaren och restaurangägaren Jon Espeset slutar aldrig att överraska – nu tar han hit Sveriges kändaste komiker som under året uppträder på Comedy Club på Harrys i Jönköping.

