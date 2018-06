Ny inredningsbutik öppnar i city: ”Fantastiskt roligt”

– Vår tanke är att bara finnas på nätet via Instagram och hemsidan med webbshop. Att dyka upp på olika platser då och då är ett koncept vi tror på, säger Sjöqvist och Löfvenhamn Wirsén, och avslutar:

Nu siktar duon på att dyka upp ett par gånger per år i Jönköping och, framöver, även på andra orter.

Konceptet gav mersmak för Otto Henrik och nu kommer en ny chans för de som vill handla deras inredningsprylar i en fysisk butik. På torsdag 7 juni öppnar de på nytt, den här gången på Smedjegatan i lokalen där frisörsalongen Hårfin huserar en trappa upp. Hårfin önskade att lokalen efter Bobbys skulle vara öppen med någon verksamhet som gjorde den levande innan en ny aktör kommer in. Konceptet som Otto Henrik erbjuder passade perfekt.

