Så blir nya cityrestaurangen efter hårda bakslaget

Som News har skrivit om tidigare är det snart premiär för den asiatiska restaurangen ”Basilika kitchen and bar”, som öppnar i Nordeas gamla lokaler på Östra storgatan. Bakom satsningen står franchisetagaren Mai To som sedan tidigare även driver tre skönhetssalonger i Jönköping.

Det första man möts av när man kliver in i den nya restaurangen är en pampig bar, något som är en viktig del av verksamhetens koncept. Men den närmsta tiden kommer det endast serveras alkoholfria alternativ vid disken.

I februari sade socialnämnden nämligen nej till serveringstillstånd för ”Basilika kitchen an bar” med motiveringen att Mai To enligt Skatteverket haft ekonomiska brister och rutiner för sina tre skönhetssalonger under åren 2014–2015.

Mai To förklarar att hon inte kunde följa verksamheten ordentligt under den tiden då hon var föräldraledig – något hon också skrivit i sitt överklagande.

Förvaltningsrätten valde tidigare i vår att gå på ägarens linje och att inte godkänna socialnämndens beslut, men det hjälpte inte. I mitten av maj sade socialnämnden nej en andra gång och ärendet blir nu ett fall för kammarrätten.

”Orättvist behandlad”

Mai To säger att hon är mycket besviken över beslutet och förklarar att hon känner sig orättvist behandlad.

Hon flyttade till Sverige från Vietnam år 2005 och tre år senare startade hon sina skönhetssalonger i Jönköping. Hon berättar att hon i början hade dålig kunskap om bokföring och de regler som gäller i Sverige, och att det därför blev en del missförstånd med hennes första revisor.

– För mig är det viktigt att allt blir rätt. Efter min mammaledighet gick jag därför en bokföringskurs och anlitade en ny revisor. Jag ville självklart rätta till allt. Nu har jag betalat in närmare en halv miljon kronor som Skatteverket krävt och alla skulder är lösta, säger Mai To och fortsätter:

– Salongerna går jättebra och utvecklas hela tiden. Jag tycker att jag är en skötsam person så jag förstår inte varför det blev ett nej från socialnämnden. Jag har som sagt inga skulder och jag undrar om jag verkligen blir behandlad rättvist i det här fallet, säger hon.

Alkoholfritt i baren

Men oavsett vad kammarrätten gör för bedömning tänker hon öppna sin nya restaurang nu på torsdag.

– Vi får köra med alkoholfria drinkar, säger hon.

Mai To tror att det framför allt kommer bli kvällsserveringen som påverkas av det uteblivna serveringstillståndet.

– Men vi kämpar på. På kvällarna kommer vi istället satsa mycket på take away och hemkörning av mat, säger hon.

Hon har anställt tolv personer varav fem är bartenders. Med ett serveringstillstånd skulle det ha varit totalt 18 anställda.

– Vi har fått anpassa oss efter de ekonomiska förutsättningarna som är just nu, säger hon.

Mai To berättar att hon har fem månader kvar på den karens Skatteverket beslutat om och att hon efter det kommer söka serveringstillstånd på nytt.

– Vi tycker att det här är en kul nyhet för Jönköping. Vi hoppas att vår restaurang ska dra mycket folk till den här delen av stan och vi hoppas att alla ska gilla vårt koncept med hemlagad asiatisk mat. Alla är välkomna, säger hon.

”Basilika kitchen and bar” finns sedan tidigare på flera orter i södra Sverige, bland annat i Varberg och Ängelholm. Restaurangen i Jönköping blir kedjans sjätte etablering.