Så blir sommarfesterna i Jönköping city

o 7 juli Ironkids Nytt för Jönköping i år är Ironkids. Arrangemanget är ett så kallat ”fun run” som ska främja rörelseglädjen i alla åldrar. Det innehåller inte något tävlingsmoment eller tidtagning. Barn mellan 3 och 13 år får en chans att uppleva hur det är att springa i samma stämningsfulla miljö som under Ironman 70.3. Ironkids utgår från Rådhusparken där det även kommer vara andra barnaktiviteter under dagen.

