Så fyndar du i city i sommar

Citydealen är en plats för verksamheter i city att lägga upp sina erbjudanden. Det kan vara allt från 50% REA till ”ta 2 betala för 1”-erbjudanden eller att man får något på köpet. Många av dessa erbjudanden är dessutom unika och gäller endast i Jönköping city. Vissa gäller under en längre period medan andra är kortare. Allt från ”helgdeals” till att ett erbjudande bara gäller vid en specifik tidpunkt.

– Om det exempelvis regnar ute kan en butik köra en specialdeal på paraplyer just då. Det kan vara snabba puckar eftersom det är digitala erbjudanden, förklarar Helena.

Uppdateras hela tiden

Det är butikerna och restaurangerna själva som bestämmer vad som ska läggas upp på Citydealen. Erbjudanden uppdateras hela tiden året runt. Det är värt att tänka på att det läggs upp extra många när det är speciella evenemang i stan, exempelvis Jönköpings Marknad.

– Det är smart att använda sig av Jönköping Citys app för att hålla koll på vilka erbjudanden som kommer in. Ett tips är att gå in i appen ofta för att se vad som är aktuellt i city just nu. Då riskerar man inte att missa något bra klipp, berättar Helena.

Håll koll på city i appen

Förutom att hålla koll på Citydealen så finns det många andra fördelar med appen. Här finns information om citys öppettider, shoppingväder, parkeringsmöjligheter och annat som är bra att veta. Här håller man sig uppdaterad på allt kul som händer i city. Man kan även få inspiration om nya roliga restauranger och trevliga kaféer samt dagens lunchmenyer.

– Ett annat bra användningsområde är att man kan få nyhetsflöde från de lokala Jönköpingsmedierna samlat. Flödet uppdateras så fort det läggs ut något på de olika webbsidorna. Det kan vara smidigt ifall det har hänt något i Jönköping. Använder du appen så slipper du gå in på varje sida för att kolla vem som har skrivit om det, säger Helena.