Skön barstämning och italienska smaker på Jönköpings nya citykrog

– Vi har satsat jättemycket på vår bar, där vi kommer att köra cocktails sommar som vinter. Vi har byggt den så att man bara ska kunna komma in och ta något litet och hänga i baren. Man måste inte komma hit och käka hela middagen. Det ska vara en god och livlig stämning och kännas skönt att komma hit, det är det viktiga, säger han och fortsätter:

Bakom satsningen står bröderna George och Nahir Kavakciouglu. George är en välkänd profil inom Jönköpings restaurangbransch och driver sedan tidigare caféerna Coffeehouse by George och sushirestaurangen Tokyo 18. Den nya restaurangen på Atollen har hämtat sin inspiration från Neapel.

Som JKPG News tidigare berättat har en ny italiensk restaurang under en tid varit på gång att öppna på Atollen i Jönköping. På tisdagen var det så premiärdags för restaurang Ciro, som ligger på Fiskargränd 7.

