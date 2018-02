Tusentals liter mjölk delas ut gratis i Jönköping

Arla har beslutat att de ska dela ut den skadade mjölken på två platser i centrala Jönköping under onsdagen. En lastbil kommer att stå i korsningen Lantmätargränd/Östra Storgatan, från 12.30 till sen kväll. Den andra lastbilen kommer att stå vid Jönköpings University från klockan 14.30 till sen kväll.

Det var under söndag och måndag som något hände på mejeriet i Jönköping. Den tekniska bearbetningen av fettet i mjölken fungerade inte på grund av en trasig ventil, vilket gör att den drabbade mjölken nu skiktar sig.

