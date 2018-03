Carolin från Jönköping tävlar i nya Robinson

Robinson har premiär söndagen den 18 mars klockan 21.00 i TV4 och på TV4 Play. Programmet sänds måndag till torsdag 19.30– 20.00 och söndagar 21.00–22.00 under hela våren.

– Det enda vi med säkerhet visste var att vi hade dricksvatten varje dag, och när man inte har någonting så är det faktiskt väldigt mycket som man inte saknar. Det var en förmån att lära sig det under de här formerna. Men jag har nog inte lärt mig något nytt om mig själv mer än att jag har fått mer saker bekräftade både om mig själv och om mänskligheten i stort.

I år är det 20 år sedan Robinson sändes i svensk tv för första gången och efter några års uppehåll återvänder dokusåpan till TV4 under våren.

