”Det-finns-värre-bekymmer-Tessan” sprider glädje i city

– Självklart kan man alltid bli bättre. Men jag får ofta höra från kunder från andra städer att de upplever oss här i Jönkping city som väldigt trevliga. Många åker hit just för att de vet att det är trevligt inne i butikerna. Så det får vi verkligen ta till oss. Jag hoppas ju att vi tillsammans ska göra citykärnan starkare genom vår personliga service och det där lilla extra.

– De vet att de får lite värme här inne. Och allas lika värde är superviktigt för mig. Alla som kommer in här ska bli behandlade på precis samma sätt oavsett om det är en kund som tänker handla eller ej, säger hon.

– Jag älskar vårt sociala nätverk. Under min tonårstid var det inte de bästa hemförhållandena och då skapade jag mig en trygghet bland mina vänner. Det är inget som jag brukar prata om, men när jag tittar tillbaka så inser jag att det är det som har gjort att jag knutit an så starkt till mina vänner. För mig är inte blod tjockare än vatten, säger hon.

