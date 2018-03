Galna världsrekordförsöket i Vättern – så gick det

– Jag simmade på fem timmar och 48 minuter. Under träningen hade det gått väldigt bra så jag trodde faktiskt att jag skulle slå rekordet med ett par timmar. Men jag får vara nöjd med tanke på de förhållanden som var.

Han berättar att det tog en stund innan han kunde ta in att han hade klarat utmaningen och därmed slagit ett nytt världsrekord.

– Men sen kickade tävlingsinstinkten in. Det gjorde den när jag var halvvägs ungefär. Då fanns det inget att tveka på längre. Skulle jag svimma på kuppen skulle jag ju flyta upp till ytan och där fanns det folk som kunde ta hand om mig.

– Det var kanske 20 centimeter sikt så jag kunde inte göra mina riktiga simtag. Jag hade aldrig dykt under så dåliga förhållanden tidigare, säger Ljungqvist och fortsätter:

Den 26 september förra året var JKPG News på plats i Jönköpings hamn när Jonathan Ljungqvist gjorde sig redo för att slå världsrekord i distansdykning med dykutrustning. För att klara utmaningen var han tvungen att simma en mil på under sex timmar och 21 minuter.

Nu kan JKPG News berätta att ett nytt världsrekord har slagits i Jönköpings hamn. Det var i höstas som äventyraren Jonathan Ljungqvist, 24 år, från Habo tog sig an utmaningen att slå nytt rekord inom distansdykning. Resultatet har varit hemligt fram tills i dag.

-----

No more pages to load