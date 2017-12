Han är ”Årets Smålänning”

•1988: Anders Björck, ledamot av Sveriges riksdag •1989: Lena Philipsson, artist •1990: Roland Nelsson, Erikshjälpen •1991: Alf Svensson, partiledare för KDS •1992: Astrid Lindgren, författare •1993: Göran Kropp, äventyrare •1994: Alf Henrikson, författare •1995: Denny Eriksson, klubbdirektör i HV 71 •1996: Nina Persson, sångerska i Cardigans •1997: Gösta Gunnarsson, landshövding i Jönköpings län •1998: Lena Maria Klingvall, simmare, konstnär, sångerska •1999: Alice Bah, programledare med mera •2000: Gunnar Meijer, företagsledare •2001: Lars-Åke Lagrell, ordförande i Svenska Fotbollförbundet •2002: Anna Bråkenhielm, vd, Strix •2003: Bosse Bildoktorn Andersson, TV-programledare •2004: Bo Wirebrand, ordförande för VMS Elit •2005: Lottie Knutson, informationsdirektör, Fritidsresor •2006: Olle Nordin, fotbollstränare i Jönköpings Södra IF •2007: Susanne Rydén, sångerska, Stockholm (Hjärtlanda) •2008: Nicki Pedersen, speedwayförare, Lejonen •2009: Jonas Nyström, pastor i Höglandskyrkan i Sävsjö •2010: Jonas Thern, fotbollsspelare- och tränare •2011: Stefan Liv (postumt), ishockeymålvakt •2012: Ifrah Kirih, kvinnokämpe •2013: Annika Jonasson, välgörare •2014: Elenor Johansson, välgörare •2015: Jimmy Thelin, fotbollstränare •2016: Elna Svenle, chef Vandalorum

Efter de nästan sex åren som kidnappad har Johan Gustafsson dessutom generöst delat med sig av sin historia och visat sin tacksamhet inte bara mot dem som har brytt sig om honom under fångenskapen utan också alla som stöttat hans familj under dessa år.

Johan Gustafsson satt kidnappad under fem år och sju månader i Mali. I juni i år släpptes han och kunde förenas med sin familj i Sverige.

