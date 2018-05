Här är Jönköpings moderna munk – finns på Youtube och är allt annat än grå

Namn: Pater Joseph Maria Nilsson Ålder: 59 Yrke: Kykoherde, guardian Familj: Gråbröderna och mina syskon. Intressen: Naturen är rekreation och sedan tycker jag om filmer. Gärna action med biljakter och historiska filmer. Och så kyrkan och församlingen. Tittar på tv: Aldrig! Jag avskyr tv:n! Läser: Jag läser en bok i taget. Just nu läser jag Från det heliga berget av William Dalrymple. Oanad talang: Jag är duktig på blomsterarrangemang. Detta vet vi inte om dig som vi borde veta: Varje sommar åker jag och lyssnar på bluegrass på en festival, som hålls på en bisonfarm.

När han kom in till vardagsrummet, så fick han se den misstänkte inbrottstjuven och ropade ”Vad gör du här?”. Den misstänkte hoppade då ut samma väg som han tog sig in och en annan Gråbroder upptog jakten för att få en bild av den misstänkte.

Inkräktaren tog sig in genom att krossa fönstret med en tegelsten och nu är en fönstermästare på plats för att byta glas.

När vi är på väg till trädgården, så får vi plötsligt veta att bröderna hade inbrott under morgonen . Inget blev stulet och Pater Joseph Maria lyckades skrämma tjuven, som då var inne i brödernas vardagsrum.

Tack vare henne kom det stora krucifixet, som hänger på väggen bredvid altaret, hit från England. Han berättar om hur bönen ”little flower, show your power” fick ombord korset på ett fartyg trots rådande hamnstrejk.

Att komma från ett stort och vackert kloster i Italien till den något mindre tegelbyggnaden i Jönköping var en kontrast, men han har försökt att få in italienska inslag här och var i 70-talskyrkan.

Han berättar att han brukar ha inbokade samtal under förmiddagarna och klockan 11.30 hålls en middagsbön.

I Jönköping samlas bröderna varje morgon för bön mellan klockan sju och åtta. Under frukosten planerar man sedan dagen. Pater Joseph Maria går sedan till sin sekreterare.

På så vis kom Pater Joseph Maria att bli kyrkoherde i Jönköping under sju år. Sedan lämnade han posten och ägnade sig åt retreater och föreläsningar. Sju år senare, så var han åter församlingens ledare.

I det italienska klostret kände han sig hemma och kom att stanna kvar under 20 år.

Katolska kyrkan i Jönköping är en tegelbyggnad uppförd under 1970-talet. Jag och fotografen stiger in genom träportarna och möts direkt av människor.

