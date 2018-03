Hon är årets unga ledande kvinna

För ett imponerande ledarskap som av andra beskrivs som modigt, engagerat och pedagogiskt och där tydliga resultatförbättringar uppnåtts på kort tid. Vinnaren har tagit sig an en arbetsplats med många olika utmaningar, men har hela tiden sett till att få medarbetarna med sig i förändringsprocessen. En av hennes främsta styrkor är att få ut det bästa av varje medarbetare och att se möjligheter där andra sett hinder.

Filicia är född 1992 och är utbildad personalvetare. Hon har under sitt dryga år som enhetschef genomfört och drivit genom ett flertal förbättringar på de äldreboende som hon ansvarar för. Hon kan tydligt påvisa resultat i sitt ledarskap genom höjda nöjdhetssiffror i både medarbetar- och brukarenkäter. Filicia har hittat utrymme i enhetens budget för att anställa fler och satsa på medarbetarnas fortbildning samtidigt som ekonomin är i balans. Tidigare har hon arbetat som arbetsledare på McDonalds och på sin fritid är hon styrelseledamot och volontär i Tjejjouren.

Filicia vinner en styrelseutbildning via Styrelseakademien, ett årskort på Friskis och svettis och en inspirationsresa som planeras i samråd med projektledningen.

