Hon blev kär i en psykopat: ”Jag var det perfekta offret”

Socialt våld innebär att ditt livsrum minskas på grund av din partners svartsjuka eller på grund av att dennes vilja att isolera dig. Det kan handla om att du riskerar att utsättas för olika former av våld då du har kontakt med familj, vänner eller arbetskamrater.

Sexuellt våld kan vara att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan vara allt från att hota eller tjata sig till sex, till våldtäkt eller att du tvingas utföra olika typer av sexuella handlingar. Sexuellt våld i en nära relation handlar ofta om att känna sig att vara sexuellt tillgänglig för att undvika andra former av våldsutövande.

Passivt fysiskt våld är att utsätta någon för olika typer av våldshandlingar som ger fysiska konsekvenser. Det kan vara att neka någon sömn eller att utsätta någon för långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar. Våldet kan också i vissa fall vara kopplat till någons utsatta situation i övrigt som t ex genom att undanhålla medicin eller hjälpmedel från någon som har en funktionsnedsättning eller en sjukdom.

Olika former av våld

Just nu arbetar hon dessutom med en biografi som ska släppas till sommaren.

I dag är Anna inte längre rädd för mannen. Hon vet att han lägger all sin energi på sin nya relation. Själv har hon har fått börja bygga upp sitt liv från grunden igen. Men hon ser ljust på framtiden.

Efter separationen kontaktade mannen Anna via sms och mejl.

Anna fick stöd av kvinnojouren och enheten för våldsutsatta på socialen. Hon hittade även styrka i en av mannens ex – en av de kvinnor som tidigare varnat henne.

– Han hade skrivit upp mig som närmst anhörig när han skulle operera sig. Jag vårdade och tog hand om honom under sex veckor i hemmet. Jag satt uppe och vakade över honom på nätterna och höll om honom när han skakade av smärta.

– Vi skulle ha ett gemensamt konto där jag satte in mina pengar som jag sedan inte hade fri tillgång till. Jag fick ett plastkort. Vissa dagar hette det ”älskling, det finns obegränsat med pengar. Du får köpa precis vad du vill”. Ena veckan ja… Nästa vecka fick jag inte ens köpa mat eller gå och fika med barnen på stan. Ena veckan fick jag lov att vila för att jag var så utarbetad, men nästa vecka när han kom hem och jag satt med hårinpackning i soffan så kunde han bli helt galen. ”Hans jävla, lata kärring skulle minsann inte sitta där i soffan. Hon skulle stå vid spisen i höga klackar och den lilla kjolen”. För det var så han hade föreställt sig sitt liv.

Mannen avfärdade i sin tur det hela med att säga att hans ex bara var avundsjuka och Anna valde att tro på honom. Detta trots att små varningstecken tidigt började visa sig.

Till slut bestämde sig Anna för att ge mannen en chans och de bokade in en träff. Kommen så långt fanns det ingen återvändo. Anna blev blixtförälskad efter första mötet. Mannen tycktes ha alla egenskaper som hon hade sökt efter.

– Jag gick med i en dejtingsida via Facebook och kom i kontakt med en man som var mycket äldre än jag. Först tänkte jag, ”vad är det här för gammal gubbe?”. Men han var ganska påstridig och ju mer svårfångad jag var desto mer intensivt blev det. Han skickade långa mejl och skrev att ”vi kunde väl åtminstone ta den där koppen kaffe”.

