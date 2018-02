“Hunden är som ett litet barn – och bör behandlas därefter”

– Jag tycker det är kul att hålla på med aktiviteter tillsammans med mina hundar. Men jag tycker man ska låta känslan för sin egen hund, vad den kan och vill, avgöra vad man ska göra tillsammans. Man ska respektera hunden – inte tvinga den att göra saker som den inte vill. Och så ska man prata mycket med sin hund – med både kroppsspråk och ord! Många förstår inte alls hur mycket hunden faktiskt förstår av det vi säger till den, avslutar Per Jensen.

När Per Jensen själv var ung tävlade han i både lydnad och viltspår med sina hundar. Idag har han skrivit flera böcker om hundens tankar och känslor och på hemmaplan låter han sina hundar bara vara – både som familjemedlemmar, och studieobjekt. För att han idag helt enkelt tycker det är roligare att umgås med sina hundar, på deras egna villkor, än att hela tiden sträva efter att de ska lyda.

Som hundägare tycker Jensen till exempel att man ska ha med i beräkningen, att en hund är betydligt sämre på att självständigt lösa problem, än en människa. Hundar har i allmänhet svårt att förstå hur saker kan påverka varandra, vilket gör att de inte alltid begriper hur man ska få tag på bollen som rullat in för långt under soffan.

– Vad är “humor”? Om vi går på Wikipedias definition är det “förmågan hos människor, saker eller situationer att framkalla glädjekänslor”. I så fall har hundar definitivt humor! De kan bli överlyckliga av att hitta en konstig pinne eller att finna att det har snöat under natten när de kommer ut. Det finns säkert många andra definitioner, men om vi håller oss till denna enkla definition, så ja! Hundar kan bli glada och lyckliga av händelser, situationer, platser och saker. Och precis som hos oss själva finns det stora individuella skillnader. Men om det finns rasskillnader kan jag inte svara på, min gissning är att det är större skillnader inom än mellan raser.

– Att behandla hunden som en sorts varg, som behöver en flockledare som kanske till och med då och då visar sin dominans på ett fysiskt sätt, behövs inte alls! Det funkar utmärkt att uppfostra en hund med mjuka metoder och hänsyn tagen till hundens känsloliv. Man kommer ganska långt om man förhåller sig på samma sätt till hunden, som till ett 2-3-årigt barn. Precis som barn i den åldern har hundar en massa känslor som de styrs av, de är impulsiva, de har svårt att planera långsiktigt och de förstår inte alltid hur saker funkar, vilket innebär att man måste tala om det för dem, på ett vänligt sätt, säger Per Jensen.

Många gamla föreställningar om hunden lever fortfarande kvar – både bland hundägare och bland dem som arbetar professionellt med hundar. Men de som säger saker som ”en lydig hund är en lycklig hund” eller att alla hundar behöver en stark flockledare för att må bra, borde i stället förhålla sig helt annorlunda till sina hundar, anser Per Jensen.

– Vi ska titta på det som är rastypiskt. Hunden är jordens mest variationsrika ryggradsdjur och sena rasklyvningar, där raser exempelvis delats upp i två grupper – en som avlas för funktion (exempelvis jakt) och en som avlas för sitt utseende (för sällskap) – ger oss bra verktyg för att leta efter specifika gener. Forskare har redan hittat sjukdomsalstrande gener som man genom genotypning kan undvika att föra vidare inom aveln för att få friskare hundar. Jag tror att vi ganska snart även kan avla på hundar som genotypats för mentala egenskaper, så att hundarna slipper plågas av sådant som separationsångest och stressreaktioner, säger Per Jensen.

Nu, då de gener som påverkar hundens sociala beteende hittats, vill Per Jensen gå vidare och studera vilka genvariationer som eventuellt kan finnas hos de olika hundraserna.

– Det är stora skillnader mellan hundens och vargens mentala egenskaper. Det gäller alla hundar. En del raser uppför sig mer varglikt än andra. Men de är alla väsentligt skilda från vargarna. Hundar av olika raser är egentligen en sentida företeelse. Fram till för ungefär hundra år sedan hade vi bara några få olika typer av hundar. Rasskillnaderna finns visserligen där och betydelsen av dem ska inte förringas. Men det är en missuppfattning, att det rastypiska alltid gör att en hund är på ett visst sätt. Skillnaderna mellan enskilda individer inom en ras kan tvärtom vara större, än skillnaden mellan två hundar av olika ras. Så man måste även ta hänsyn till hundens väldigt höga mentala nivå, säger Per Jensen.

Efter att under lång tid i första hand följt hundforskningen med stort privat intresse, ägnar Per Jensen, nu själv en stor del av sitt liv åt hundforskning. Det som kommit att intressera honom mest, är de gener som styr hundens sociala förmågor.

– De flesta djur måste man studera länge, för att kunna tolka. Men hunden är genomskinlig! Den är mycket speciell att jobba med. Tidigare, när vi uteslutande studerade djur genom att isolera dem från mänsklig påverkan, fick vi nästan inga resultat då vi studerade hundar. Nu bara väller det fram forskningsarbeten! Vi har inte bara kommit fram till att hundar känner och upplever ungefär samma saker som vi själva. Förutom att de har samma uppsättning ”primära” känslor – exempelvis rädsla, glädje och hunger – som vi, har de även ”högre”, kognitiva känslor – som skamkänslor och en känsla för rättvisa, berättar Per Jensen entusiastiskt.

Etologiprofessor Per Jensen är en av våra främsta hundforskare. Efter att i många år ha studerat andra djur, började han för sex år sedan ägna en stor del av sitt liv åt hundens beteende. Jensen är visserligen färgad av en egen villkorslös kärlek till hunden. I hans familj ingår två dansk-svenska gårdshundar och när barnen är på besök utökas familjen ytterligare, med en Finsk lapphund och en Labrador. Men även mot bakgrund av resultaten från hans studier av andra arter, såsom grisar och höns, vågar han utan tvekan påstå att hunden är något alldeles speciellt.

Har du hund? Glöm i så fall begrepp som ”blind lydnad” och ”stark flockledare”. Hunden förstår vad du säger, och känner dessutom ungefär samma känslor som du själv. Så att vänligt visa den vad du vill att den ska göra, fungerar betydligt bättre, än olika former av förtryck. Det hävdar i vart fall professor Per Jensen – en av våra främsta hundforskare.

