”Jag fastnar lätt för de lite mer udda fåglarna”

– Det bästa med det här jobbet är att få kombinera skapande med kundkontakt. Man vet aldrig vad man kommer att mötas av under en dag. Folk kommer till oss när de ska ha fest, bröllop eller begravning, så det är en stor blandning av glädje och sorg, säger hon och tillägger:

– Jag tycker ju att det här är så himla roligt och jag tror att det lyser igenom. Kunderna märker att det inte bara är några påklistrade vänlighetsfraser. Jag har lärt känna så otroligt många människor här under åren som betyder mycket för mig.

Lisbeth Hertelendy, 41 år, beskriver sig själv som en nyfiken, orädd och glad person. Hon är född och uppvuxen i Bankeryd. Under skoltiden började hon arbeta extra med att plantera julgrupper på blomsterbutiken Buketten på Östra Storgatan i Jönköping, och efter gymnasiet blev hon anställd där.

-----

No more pages to load