Jönköpings nya stjärna – gör film med kultskådis

Vad nästa projekt blir för Emmi Henriksson återstår att se. Under tiden studerar hon vidare, söker jobb och håller igång med hjälp av en röstpedagog samt skådespelarträning ett par gånger i veckan.

– Alicia Vikander är en stor förebild. Jag tycker att hon har gjort en häftig resa. Hon sökte till teaterhögskolan, men kom inte in. Men hon hittade ändå sin väg och det har gått väldigt bra för henne. Jag upplever också en innerlighet och ett djup i hennes karaktärer och roller som jag tycker är väldigt fin. Det är den typen av både människa och skådespelare som jag alltid har strävat mot att bli.

Men att det skulle bli svårt att bryta sig in i branschen kom inte som någon överraskning för henne.

Vid sidan av utbildningen söker hon film- och teaterjobb, och i början av året blev hon castad till en av rollerna i en kortfilm producerad av sistaårsstudenterna på Dramatiskas filmlinje.. Filmen går under arbetsnamnet Maya och i huvudrollen syns Alexandra Dahlström, som kanske är mest känd för sin roll som Elin i Fucking Åmål.

– Jag hade ganska mycket inom mig som behövde bearbetas under den perioden, vilket gjorde att jag fick en ganska tuff start. Utbildningen gjorde dessutom att skådespeleriet inte längre bara var ett fritidsintresse där alla samlades för att ha roligt. Utan stämningen var så här: ”vi har kommit in på en utbildning och vi ska bli yrkesverksamma skådespelare”. Jag hade nog förväntat mig att det skulle vara lite lättare än vad det var, säger Emmi Henriksson.

Hos Småstickorna i Jönköping kom Emmi i kontakt med teaterproducenten och regissören Eva Edevik som varit en viktig drivkraft under hennes resa.

Visionen om en skådespelarkarriär har präglat en stor del av Emmis liv. Valet till gymnasiet var enkelt – hon ville gå teaterlinjen på det Estetiska programmet på Per Brahegymnasiet.

Det är nu snart fyra år sedan Emmi Henriksson lämnade Jönköping för att förverkliga sina skådespelardrömmar i huvudstaden. Bland drygt 900 sökande var hon en av tio, varav fem kvinnor, som kom in på Scenskolan.

För fyra år sedan lyckades Emmi Henriksson, 27 år, med något som många bara drömmer om. Hon kom in på Stockholms dramatiska högskola. Förra året tog hon sin examen som skådespelerska och nu är hon aktuell som en av rollerna i kortfilmen Maya, tillsammans med skådespelerskan Alexandra Dahlström.

