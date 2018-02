Jönköpingskillen Fredrik, 24 år, utmanar Sveriges bagarelit

I årets tävling ingår åtta tävlingsmoment där finalisterna ska skapa inspirerande, vackra och förhoppningsvis banbrytande bakverk, både när det gäller smak och utseende, under sex timmar. En metodjury granskar finalisternas arbetssätt och en smakjury bedömer utseende, smak, färg, form och kreativitet.

-----

No more pages to load