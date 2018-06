Korv och mos till tusentals

– Vi gör det här helt ideellt och de pengar som kommer in fördelas sedan både lokalt och i hela landet. Det är viktigt att man hjälps åt och försöker göra något bra, avslutar Agneta och Lill-Eva och fyller på kantinerna med korv och mos.

– Hit kan funktionärerna komma och vara ganska trötta och slut men så äter de och kanske vilar en stund så är de på benen igen, säger Lill-Eva och ber mig följa med för att visa vad hon menar samtidigt som hon pekar på en sovande man som just avslutat ett arbetspass.

– Jag är mosexpert och hon är expert på att koka korv, säger Agneta Uggla och pekar på Lill-Eva Fredriksson och sedan bjuder de in News att komma med till själva hjärtat i verksamheten, köket.

