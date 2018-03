Krister bygger miniatyrer av välkända Jönköpingsbyggnader

Krister berättar att han aldrig har haft någon ambition att visa upp sina verk utan förklarar att han bygger för sin egen skull. Men under årens gång har ryktet om hans miniby spridit sig i länet och det har hänt att Krister mötts av både busslaster och stora klungor av bilar utanför sitt hem. Det är dock inte något som besvärar honom. Tvärtom.

– Skapandet är det roligaste med det här intresset. Jag är alltid väldigt entusiastisk när jag börjar och sedan brukar det bli en down innan jag närmar mig slutet. Det tog väldigt lång tid att göra alla fönster till Elite stora hotellet, säger Krister och tillägger:

– Det har utvecklats mycket under åren. I början använde jag material som var lite känsligt för väder och vind. Men nu har jag till exempel börjat använda oljebeständig masonit som jag gör tegelpannor av, så att det håller lite bättre, säger Krister.

När kylan kommer på hösten plockar Krister alltid in sina hus för att de inte ska bli förstörda. En del rustas upp i hans källare, medan andra bara får stå och vänta på nästa års sommarvärme.

I dag är Kristers samling uppe i ett femtiotal hus, men det fanns aldrig någon ursprunglig tanke på att det skulle bli så många. Minibyn täcker nu stora delar av trädgårdens baksida där de omringar en liten damm. Till sommaren måste Krister gräva ut i trädgården för att få plats med alla de nya husen som har skapats under hösten och vintern.

Det började med Angerdshestra kyrka för tjugo år sedan. Därefter har den lilla byn i Kristers trädgård vuxit med flera nya hus för varje år som gått. Byn är en sammansättning av byggnader från Jönköpings kommun som har betytt lite extra under Kristers liv och där finns bland annat hans söners hus.

