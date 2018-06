Att cykla 30 mil runt Sveriges längsta sjö kräver sin man eller kvinna. Det märker man när man går in i målområdet och möter några av de drygt 20 000 personer som under dygnet startar och går i mål i Östergötlands sjöstad slås man den totala urladdning de flesta gör. Man hittar folk ätandes, drickandes och vilandes var man än fäster blicken. Alla verkar dock väldigt nöjda med att ha klarat eldprovet. Här kommer några ögonblicksbilder från lördagens målgång.

Ett intensivt folkliv blandat med spurtande cyklister från både när och fjärran är vad som möter den som kliver in bakom målfållan på Vätternrundan. News Jerry Prütz fotade och kände av stämningen under några timmar.

