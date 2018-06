Mullsjöbo ska sätta världsrekord med Stefan Holm

– För att bygga ett höjdhopp i lego krävs det tre saker: självförtroende, lite tekniskt kunnande, och en massa lego såklart. Man måste man våga tro på att man kan bygga något som förmodligen aldrig någonsin har byggts förut i lego. Det gäller att våga lägga ribban högt, satsa till hundra procent, och hoppas på att allt hänger med hela vägen upp så man inte river något, säger David Gustafsson, i ett pressmeddelande.

Höjdhoppsställningen är ett avancerat bygge som David har jobbat med i månader. Konstruktionen är inspirerad av teknik man använder vid exempelvis bro-och husbyggen med den avgörande skillnaden att den är helt gjord i lego.

Legot som ribban är byggt av kommer att ha skänkts till Rekordhoppet och höjdhoppsställningen kommer byggas upp av David i samarbete med Klossbutiken.

Under Klossfestivalen i Örebro kommer besökarna få möjligheten att hoppa över legoribban som David skapat, under tiden ställningen byggs upp och blir högre och högre. Barnen kommer även kunna hjälpa till att bygga. När det är färdigt, på festivalens sista dag, kommer Stefan Holm göra sitt rekordhopp. David kommer också finnas på plats under festivalen.

För Stefan Holm, som är en stor legoentusiast, blir det en utmaning. Ju mer lego som samlats in – desto högre måste han hoppa, eftersom höjden på ribban beror på hur mycket lego som finns att bygga med. Det blir också en utmaning för David som byggare, men han är hoppfull.

– Bara för att ingen annan byggt en höjdhoppsställning i lego tidigare så betyder det ju inte att det är omöjligt, säger han.

När festivalen är slut kommer legot att skänkas vidare till Erikshjälpens e-handel och deras goda ändamål. Bakom initiativet står appen Brixtar, som är en samlingsplats för legoentusiaster i alla åldrar.