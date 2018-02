Räddningstjänstens hjärtevärmande gåva till barnen

För alla barn var besöket på brandstation både en spännande och rolig upplevelse och för de vuxna en intressant upplevelse att komma in bakom kulisserna. Barnen Samuel och Kali var bara några av de hundratals barn som för första gången fick se en brandbil från insidan och fullproppad med nödvändig utrustning för att kunna hjälpa nödställda och släcka bränder med mera.

