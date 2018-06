Så byggde restaurangmogulen sitt imperium

Namn: Håkan Axelsson Ålder: 63 år Bor: Gränna Familj: Hustru, fyra söner, fyra barnbarn och väntar på det femte Yrke: Vd på FC Gruppen Intressen: Sport, natur och hundar Ser på tv: Dokumentärer och under de mörka årstiderna är det avkopplande med serier på exempelvis en filmkanal. Läser just nu: Är en stor bokslukare, men hinner egentligen bara att läsa på semestern. “Dagligen lyssnar jag på ljudböcker, som deckare, självbiografier och affärsböcker.” Favoritmat: Svensk husmanskost som är lagade från grunden. Annars fisk och skaldjur. Detta vet vi inte om dig som vi borde veta: Har jobbat i snart 50 år i restaurangbranschen

Han berättar att det har hänt mycket i branschen sedan han en gång började. Då, under 1970- och 80-talet, skulle det, berättar han, vara ”skämmigt” att få hem mat som man inte lagat själv. Och maten man åt på restaurang skulle vara influerad av medelhavsländerna.

1989 var Håkan 35 år. Svärfar, som var i 60-årsåldern, kände att det var dags att göra något annat. Av den anledningen såldes verksamheten. Under ett och ett halvt år, så tog Håkan en paus från branschen, men snart började folk höra av sig till paret Axelsson.

Det var även i Huskvarna som restaurangintresset startade. Han började jobba extra inom branschen, som tonåring. Sedan träffade han sin fru, Catrin. Hennes far, Arne Bohman, ägde Warpa Skans och Brunstorps Värdshus. När Håkan var 22 år, så var han därför delägare i svärfars restaurang och värdshus.

Här uppe finns FC Gruppens restaurang Vy Skybar. Det är drop in för lunch och på tallrikarna finns en dagens rätt, wallenbergare med ägg.

Jag träffar Håkan Axelsson längst upp i Munksjötornet, på 16:e våningen. Det är en klar dag och vi ser Munksjöstaden som är under uppbyggnad, solens glitter i Munksjön, ett mörkblått Vättern och längst bort i horisonten skådar vi Visingsö.

-----

