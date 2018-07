Sonny är Jönköpings bilkung – så lever han nu

Namn: Sonny Holmgren Ålder: 84 Bor: Ekgården i Trånghalla Familj: Fru, tre barn och sju barnbarn Ser på tv: Sport, tävlings- och naturprogram Läser just nu: Läser inte böcker Detta vet vi inte om dig som vi borde veta: Har spelat handboll i Hallby och spelade SM-final i Sandviken.

Enligt Sonny är allt en slump. Han säger att han tror att det är tillfälligheter som styr vart man kommer här i världen. Själv tycker jag, efter att ha hört honom berätta om sitt liv, att det känns självklart att det är just han som bor på denna vackra plats tillsammans med den stora kärleken Berit.

Vi går ett varv i trädgården. Trädgårdsmästaren Tomas har nu fullt upp. Tennisbanan städas upp från löv och under dagen ska fuchsiorna ställas ut i trädgården. De har, liksom fiskarna, övervintrat i garaget.

Hela livet, berättar han, så har han tampats med huvudvärk. Och ganska nyligen, så upptäcktes att trycket i huvudet behövdes regleras. Han har varit i Linköping och opererat in en shunt, en slags pump som för bort överflödig vätska från huvudet.

Då ingen ägare kunde hittas, så fick de båda katterna, Molly och Wille, flytta in hos dem.

Annat är det med deras två katter. De är med paret överallt och får röra sig fritt i hela huset. De betyder väldigt mycket för Sonny, som annars alltid har haft jakthund. Han berättar hur båda kom till dem för tolv år sedan. Hur två små kattungar plötsligt dök upp hos dem och hur de sedan, till slut, fick flytta in.

Katter flyttade in

Paret har nyss kommit hem efter sin vintervistelse på landet. Det är en stuga de har vid Kvarnsjön, som de alltid bor i under vinterhalvåret. Där upplever han den svenska naturen i vinterskrud.

