Stjärnpolitikern lämnar Slottsvillan – här är hennes nya toppjobb

Namn: Elin Rydberg Ålder: 41 Bor: Huskvarna Familj: Man, tre barn och två bonusbarn Intressen: Samhällsfrågor och göra roliga saker med barnen Ser på tv: Hos mig är det barnen som har makten över fjärrkontrollen. Jag hänger med på det som råkar vara på. Jag brukar göra andra saker samtidigt. Läser: Kommunala handlingar. Under semestern blir det skönlitteratur. Oanad talang: Jag tycker om att baka och göra fina tårtor till barnens födelsedagar.

Hon berättar att barnen på Nordskogens förskola till och med har byggt, och just nu, ställer ut en modell av Slottsvillan på Huskvarna bibliotek.

Ibland har hon funderat på om barnen har kunnat ta in något efter sina besök. Men hon berättar att förskollärare har berättat för henne om hur barnen kommer tillbaka till förskolan och pratar, inte bara om det spännande slottet, utan även om Wilhelm Tham.

Från början är hon utbildad utredare och kom in i politiken som vuxen. Socialdemokraten och riksdagsledamoten, Peter Persson, berättar hon, värvade henne.

Byggnaden uppfördes som bostad åt Wilhelm Tham under åren 1895–96. Han var då direktör för Husqvarna AB. Då var Slottsvillan knappast öppen för ”vanliga” Huskvarnabor.

Under de senaste två åren har hon, tillsammans med sin man Mikael, drivit Slottvillan i Huskvarna.

Elin Rydberg är bara 41 år, men har ändå hunnit med mycket i sitt liv. Bland annat har var hon kommunalråd i Jönköping under tio års tid.

