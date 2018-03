Rekordpubliken på Bomässan innebär också att arrangören redan bokat in en ny mässa på Elmia 8–10 mars nästa år.

– Himla kul, en sådan här succé innebär att det blir en fortsättning, nu när vi vet att folk, så att säga, har fått smak på festivalens alla delikatesser, säger Stefan Adolfsson som hade mycket att stå i under festivalen.

