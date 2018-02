Här slår ungdomsmässan rekord på Elmia

Prisutdelningen för Ung Företagsamhet hölls under tisdagen mellan klockan 16:00 – 18:00.

Även ett Innovation Camp för grundskolan, skolår 7-9 var på plats under mässan. Eleverna ställdes inför ett verkligt problem taget från Svenskt Näringsliv där elevernas uppgift var att presentera en så bra lösning som möjligt på begränsad tid. Vinnarna som hade den bästa lösningen var klass 9A på Hillerstorpsskolan, som även tilldelas en check på 5000 kronor.

Ung Företagsamhets regionala mässa är en verksamhet som har som syfte att ge ungdomar möjligheten att visa upp vad de åstadkommit under ett år som egna företagare. Utbildningen vänder sig till de som vill utveckla sin kreativitet i affärsidéer under gymnasieutbildningen.

