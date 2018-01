3 gardinmodeller som piffar upp ditt hem

Gardiner som ramar in fönstret på ett snyggt sätt och inger en mysig känsla. Hissgardinen gör sig snyggast tillsammans med fina krukväxter och en snygg fönsterlampa. En kombination som är både trendig och snygg. Om du inte vill pryda ditt fönster med gardiner finns det andra varianter. Ett trendigt alternativ är persienner. Ljusa persienner släpper in dagsljus och får rummet att kännas ljust och fräscht. Persienner finns i olika varianter och bör anpassas efter storlek på fönster.

Enklare gardiner som ger en simpel look och en hemtrevlig känsla. Gardinerna gör det enkelt för dig att skapa veck på egen hand. Även dessa gardiner bör vara långa och nå ner till golvet.

Gardiner är tidlösa inredningsdetaljer som verkligen kan lyfta ett rum. De finns i olika färger, former och material vilka kan skapa en speciell känsla i rummet. Därför är det viktigt att välja gardiner som ger uttryck för den stil man vill ha i sitt hem. Nedan ger vi tips på tre gardiner som är trendiga just nu.

