5 luftrenande växter för sovrummet

Perfekt som insynsskydd i skuggigt sovrumsfönster. Trivs i halvskugga eller skugga, aldrig soligt. Undvik torr luft. Rumstemperatur året om, inte under 15°.

Frodig grönska som fyller ut på sovrummets fönsterbräda. Duscha bladen ofta eller fukta luften omkring växten. Undvik sol, direkt värme, torr luft och torr jord. Kan stå en bra bit in i ett ljust rum.

Lättskött och långlivad. Trivs i fuktig luft och värme, inte under 15°. I mörkt läge blir bladen helt gröna. Unga plantor passar bra i hög kruka eller ampel, äldre kan fästas på spaljé.

-----

No more pages to load