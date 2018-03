Christer ger skydd åt Jönköpings företagare

– Vår lokala förankring betyder mycket. Vi är lättillgängliga både fysiskt och per telefon och mejl. Det är lätt att få tag på oss, helt enkelt. Vi drar inget i långbänk utan våra ledtider är korta, berättar han.

Men anledningarna att välja just Dina Försäkringar är fler än så, menar Christer och utvecklar:

Just långsiktigheten och stabiliteten är anledningar så god som några att vända sig till Christer med företagets försäkringsbehov. Hans resa i branschen är gedigen. Redan 1987 började han dela ut internpost på dåvarande försäkringsbolaget Allmänna Brand.

Alldeles vid rondellen innan man svänger in på den stora parkeringen framför Ikea på Asecs-området i Jönköping ligger Dina Försäkringar sedan många år tillbaka. Tusentals människor passerar förbi varje dag.

