Färgexpert Peter: Då är det bra att måla om huset

Bästa färgen att måla huset med: Nordsjö är Ekholms eget märke som Peter varmt rekommenderar. Det är ett väl beprövad märke som funnits länge och alltid legat i framkant. Det är bevisat väldigt bra målarfärg. Även Demideck är mycket bra färg som Ekholms sålt under många år.

Har man funderingar så är man välkommen in till Ekholms Färgcenter på Asecs. Peter och hans kolleger är experter på färg, tapeter och golv. Dagligen svarar de på hundratals frågor och kommer med tips och råd till butikens besökare.

Just nu är det vanligt att man målar sitt hus i olika nyanser av vitt och grått. De som gillar mer färg och gärna sätter en färgstarkare kulört på sitt hus väljer ofta matt Falu Rödfärg; en populär husfärg som aldrig går ur tiden.

Förutom förarbetet så påverkar även valet av färg det slutliga resultatet. Välj en kvalitetsfärg för att försäkra dig om att färgen håller sig snygg under många år.

– Många tror att man inte behöver underhålla fasaden alls under femton år. Men vill man att den ska hålla sig snygg så bör man göra en fasadtvätt var fjärde år ungefär. Då är chansen god att färgen håller sig fin länge, säger Peter.

– Måla med kvalitetsfärg så håller fasaden sig fin femton år i snitt. Målar man aldrig om sitt hus så flagnar färgen sönder. Fukt och smuts kan då tränga in i träet. Har man otur kan man få byta hela fasaden, förklarar Peter.

– Många väljer att måla om sitt hus när de är lediga under sommaren, berättar Peter Olofsson som är butikssäljare på Ekholms färg i Jönköping .

