Hetaste tapettrenderna 2018

Under en längre tid har vi sett den traditionella stilen växa fram och under 2018 är den än mer populär. Kombinationen av klassiska tapeter och hållbar minimalistisk design är något som de flesta tycker om. I hemmet med de klassiska tapeterna finns både medveten minimalism och lantlig charm. Här finns ting med tanke och noga utvalda detaljer, ekologiskt och hållbart. Trädetaljer är vackert åldrade och de rustika textilierna är av linne. Färgen blå är vacker till trä och dämpade jordfärger.

Det gröna är trendigare än någonsin detta år. Hela hemmet ramas in av grönska. Palmer, krukväxter och små sticklingar samsas om utrymmet på fönsterbrädan. Känslan är att vara ute inomhus. Alla toner av grönt passar fint på väggarna. Smaragd, lime, lindblom och celadon.

