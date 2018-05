Höj värdet på huset – tvätta taket!

Nyligen tog Ernes Dervisevic och Gunnar Ek över företaget JCS Tak & Fasad och anledningen till att de ville det är enkel: JCS hade redan ett gediget gott rykte.

I takbranschen är reklamationer från kunder tämligen vanliga. Men JCS Tak & Fasad har inte tagit emot en enda.

Tolv års garanti

Det som skiljer ut JCS Tak & Fasad på marknaden är deras förnämliga åtgärdsprogram i kombination med tolv års garanti, som de är ensamma om.

– Vi gör allt på riktigt. Vi har marknadens bästa produkter, vi har ett åtgärdsprogram som håller taken hela och fina i decennier och framför allt ser vi till att våra kunder alltid är nöjda, säger Ernes, som är bolagets vd.

Nöjda kunder kan låta som en floskel, men Ernes utvecklar:

– Det är lätt att få ett tak fint. Det kan vilket takföretag som helst. Men hur ser det ut efter två, tre år? Det är det intressanta. Vi ser till att det alltid är fint. Vi späder inga färger. Tvärtom använder vi de bästa färgerna och de bästa rengöringsprodukterna som finns.

”Kostar inte en krona”

– Vi är dessutom ensamma om de produkterna. Och vi kommer tillbaka och behandlar taket igen efter tre år utan att det kostar kunden en enda krona, och sedan erbjuder vi ett fortsatt åtgärdsprogram. Vi lämnar inte en kund som inte är nöjd, berättar han.

För den oinvigde kanske vi ska ta det från början.

Många av oss konsumenter vet inte vad som händer med vanligt taktegel förrän det är för sent. Mossa är en åkomma som ingen kan värja sig mot. Mossan kommer förr eller senare, och den för med sig stora problem. Mossan äter sig in i teglet och till slut blir det hål i takpannorna. Då tar sig fukt in i övrigt material och därifrån kan det gå snabbt till att hela taket måste bytas ut.

Onödiga reparationer

Vad som händer med värdet på huset då behöver knappast sägas. Reparationskostnaderna kan bli oöverstigliga för den vanlige husägaren.

Många tror också, när mossan bitit sig fast, att de måste köpa nya takpannor, men i nästan samtliga fall är den åtgärden helt onödig, enligt Ernes och Gunnar.

– Ofta är gamla takpannor av betydligt bättre kvalitet än nya. De är kraftigare och har bättre motståndskraft än de man kan köpa idag. Så länge pannorna är hela, varför byta när man kan behandla taket som finns och dessutom lämna tolv års garanti på färgen? undrar Ernes.

Så höjs värdet på huset

Kort och gott, JCS Tak & Fasad sysslar med tre saker: taktvätt, takmålning och fasadtvätt. Och när det behövs gör de också mindre lagningar.

Gamla tak blir som nya och vips höjs värdet på hela fastigheten.

Både Ernes Dervisevic och Gunnar Ek kan den här branschen sedan många år. De vet fallgroparna och förstår vikten av kvalitet. Genom JCS Tak & Fasad får de nu chansen att göra allt med själ och hjärta.

Gunnar är försäljningschef med ansvar för initial kundkontakt, försäljning och besiktning, medan Ernes i sin vd-roll tar hand om ekonomi, organisation, anställda, bokningar, planering och i likhet med alla i företaget – kundbemötande.

Gamla pannor bättre än nya

Och behövs det är Ernes inte rädd för att själv kavla upp ärmarna och hjälpa sina taktvättare och takmålare att hinna färdigt i tid.

Han lyfter upp två olika takpannor, visar dem och säger:

– Det här är anledningen att vi satsar på tvättning och målning. Dagens takpannor, som den här, väger 2–3 kilo och det tar bara kanske fem år innan de börjar gå sönder. Den här pannan är 40 år gammal och väger 4,6 kilo. Den kan hålla livet ut om den får lite kärlek.