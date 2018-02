Lotta på Miljöma: Vi har allt från appstyrda gardiner till designklassiker

Med ett av det bredaste sortimentet i Jönköping och sina 46 år i branschen kan man säga att Miljöma har koll på läget.

– Kvalitet är viktigt för oss. Vi väljer noga ut våra leverantörer. Vi handplockar alla produkter. Vi tillverkar en del själva och vi tackar även nej till uppdrag ifall det innebär att vi måste tumma på kvaliteten. Kvalitet är allt för oss, förklarar Lotta.

Det finns inga konstiga fönster

Ett vanligt påstående som Miljöma hör är att kunden har ett konstigt fönster. Lotta menar att det inte finns några konstiga fönster.

– Vi specialanpassar allt. Allt tillverkas efter beställning. Oavsett om det är en enkel produkt eller en mer exklusiv. Vi kommer även ut och mäter samt monterar efteråt ifall det önskas. Allt för att det ska bli så bra som möjligt, säger Lotta.

Styr gardinen med app

Det finns gardiner och persienner för alla behov och önskemål. Exakt vilken modell du bör ha beror på vilka funktioner som önskas, vilket stil du har, hur rummet ser ut och så vidare. Man bör också fundera på hur mörkläggande och hur insynsskyddat man vill ha. Detta eftersom det finns en stor bredd även här.

– Det finns motordrivna rullgardiner som kan styras via en fjärrkontroll eller app. Dessutom kan man ställa in dem automatiskt. För mig går gardinerna upp varje morgon prick 6.15. Det går att ställa in olika dagar så att helgen blir sovmorgon. Är man på semester kan de röra på sig upp och ner så att folk tror att man är hemma, förklarar Lotta.

Utbudet är stort

Miljöma har allt för fönstret både utvändigt och invändigt. Baspersienner, enfärgade rullgardiner med struktur, tekniska vävar, designklassiker, motoriserade modeller och rullgardiner som är som en persienn är endast några produkter som finns i det stora utbudet.

– Nu har vi precis tagit in Luxaflex hela sortiment och gjort en shop-in-shop. Det är vi ensamma om i stan. Här finns det möjlighet att se och prova produkterna, säger Lotta.