Det finns mängder med bord och stolar att fynda på second hand. Ett tips är att köpa pinnstolar i olika färger. Perfekt att ha runt matbordet för att ge köket en lantlig känsla. Om du inte tycker om färgen på bordet eller stolarna är ett tips att renovera möblerna själv. Slipa möblerna och måla sedan om dem i önskad färg. När du fyndar på second hand bör du vara kreativ. Det finns en mängd inredningsdetaljer som du själv kan göra om. På så sätt får dina möbler en personlig touch.

I second hand-butiker finns det en mängd lampor i olika mönster och färger. Våga välja en färgstark lampa. Något som skapar en fin effekt i rummet.

Hemmet kan inredas på olika sätt. En del vill inreda sitt hem stilrent och enkelt. Andra vill gärna att inredningen ska sticka ut. Oavsett inredningsstil är second hand ett perfekt ställe att fynda inredning till hemmet. Nedan lyfter vi fram 3 trendiga inredningsdetaljer som du enkelt kan hitta i second hand-butiker.

Så gör du bra second hand-fynd till ditt hem

