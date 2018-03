Så inreder du din balkong inför våren

Inredningsföretaget Lagerhaus berättar att naturmaterial såsom rotting, jute och trä är trendigt denna säsong. Likaså att färgskalan går i det färgstarka men “dammiga”. Ljusa accenter som rosa, turkos och gult passar in fint. Hos Lagerhaus så är även djungelmönster stort just nu.

-----

No more pages to load