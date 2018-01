Så inreder du efter jul

Ersätt julstjärnan med en snygg fönsterlampa. Fönsterlampor finns i olika varianter. En trendig lampa just nu är exempelvis en ljusring med en glödlampa i mitten. Snygg inredningsdetalj att ha i hemmet. Ett annat alternativ är att använda en traditionell lampa på fot.

En bukett i kulörta färger kan göra underverk mitt i det gråa vinterrusket. Se till att pryda ditt hem med blommor och växter i olika färger och former. Det ger en fräsch känsla i hemmet. Det kan aldrig bli för mycket av blommor och växter så var inte rädd att ha fler buketter i samma rum. Ett tips är att placera blommorna i vaser av olika former.

Efter ett par mörka vintermånader vill vi gärna ha in ljus i hemmet. Använd gardiner i ljusa färger såsom vitt, ljusrosa och ljusgrå. Gardiner som låter dagsljuset sprida sig i hemmet och får det att kännas ljusare och större.

