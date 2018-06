Sommarmöblerna till rätt pris hittar du hos Torhults Brunn

Här har under åren funnits restaurangverksamhet. Längdskidlandslaget har bott här under träningsläger. Historierna tar inte slut.

Under ett antal års tid återupptogs verksamheten med hälsokällans rena vatten och nådde tillräckligt med framgång för att bland annat serveras på det skandinaviska flygbolagets SAS flygningar.

Under drygt 100 år, från 1850 till 1956, var Torhults Brunn utmed riksväg 40 nära Jönköping, närmare bestämt fyra kilometer väster om Bottnaryd, en semesterort dit både rika och fattiga begav sig för att dricka hälsosamt vatten från brunnen och bada gyttjebad.

– Jag har ett stort lager här och kan därför specialisera mig. Men möbelutställningen har jag i det gamla fängelset. Det är en upplevelse att komma in där med tanke på allt som hänt där under årens lopp, berättar Robert.

