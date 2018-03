Trendigt att kombinera ljusa färger med gröna växter

Mjuka och runda former Formerna i hemmet bör hållas mjuka och runda. Detta för att skapa balans och harmoni som får alla sinnen att slappna av. Kombinera de mjuka formerna med målade möbler och golv. En trendig kombination som ger en stämningsfull effekt.

Vårens blommor skapar en härlig känsla Hemmets fönster bör prydas med blommor såsom tulpaner, vivor och murklockor. Blommor som bidrar med en härlig vårkänsla. Plocka in naturens gåvor i form av buketter med vårens alla blommor. Deras kulörta färger kommer att sprida en härlig känsla i hemmet.

När våren äntligen börjar närma sig så vill vi vanligtvis göra något nytt i våra hem. Det vi under vintern plockade undan uppmärksammar vi på nytt. Det är dags för växter att ta plats i hemmet igen och förgylla varje rum med sin härliga grönska.

