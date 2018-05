Dagarna räknade för 50-årsjubilaren: ”Skräcken är att något havererar”

– Vi vill gärna ha kvar den delen, men inte satsa på den. Ska man ha ett äventyrsbad så måste det kontinuerligt uppdateras, och en rutschkana i den storleken som vi har i dag kostar 10 miljoner. Ska vi in och slåss i vattenparkskonkurrensen – då snackar vi många miljoner av skattemedel som krävs för att hålla det uppdaterat. Vi tycker inte att det är riktigt försvarbart när det redan finns så många äventyrsbad runt om i landet. Men ett äventyrsbad i den storleken vi har nu, eller aningen mindre, vill vi verkligen ha.

– Badhuset är en viktig del av kommunen. Förra året hade Rosenlundsbadet 392 000 besökare. Det är inte så många anläggningar i resterande Jönköping som har så många besökare. Det finns ett stort intresse för badhuset, så jag tycker att det borde komma upp mer i debatterna. Det har ju kommit lite i skymundan nu när det har pratats mycket om fotbollsarenan. Jag hade önskat att det krutet kunde läggas på Rosenlundsbadet just nu. Det är hög tid, säger hon och tillägger:

– Dessutom skulle en renovering innebära att vi behöver stänga anläggningen under en längre tid och då faller den obligatoriska simundervisningen som vi har, och föreningslivet kommer få sig en rejäl törn.

1991 invigdes Rosenlundsbadet, nästan som det ser ut idag. Målsättningen var hög, att vara en av norra Europas mest kompletta badanläggningar. Sport- och hoppbassäng byggdes in och kompletterades med äventyrsbad, undervisningsbassäng och relax. Byggkostnaden var drygt 95 miljoner kronor.

-----

No more pages to load