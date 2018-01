Effekten av övervakningskameror i skolor har utretts

Dock kan inte kommunen i sin utredning med säkerhet säga att kameror ger några större generella ekonomiska effekter eftersom skolorna med kameror hade mer skadegörelse redan innan jämförelsen och kameraövervakning är en stor kostnad i sig. Installation och drift av utrustningen uppskattas kosta cirka 60 000 kronor per år.

Det är totalt fem skolor i Jönköpings kommun som har kameraövervakning. Sedan de sattes upp har skadegörelsen på de berörda skolorna minskat med 83 procent. Men enligt Jönköpings kommuns egen utredning har skadegörelsen även minskat på fem jämförelseskolor som inte har någon kameraövervakning. Där har det skett en minskning med 68 procent under samma period, 2011–2017. Det skriver SVT Nyheter Jönköping .

